Lobotka, manca un milione per far decollare l’affare: martedì giornata decisiva

Lobotka-Napoli: la situazione

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sembra essere sempre più chiaro il nome sul quale il Napoli si è stretto per la mediana azzurra, Stanislav Lobotka. La società partenopea ha già da tempo l’accordo con il calciatore slovacco ma il Celta Vigo non è ancora disposto a cedere.

La situazione

L’edizione odierna di Tuttosport scrive in merito alla situazione in fase di stallo tra il club spagnolo e quello napoletano, secondo quanto riportato dal quotidiano ballerebbe ancora un milione di euro che al momento non fa decollare l’affare.

Martedì potrebbe essere la giornata decisiva: 25 i milioni di euro richiesti dal Celta Vigo.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI