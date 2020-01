Celta Vigo-Osasuna, Lobotka convocato: ultima partita in Spagna? Intanto mette like al Napoli sui social

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Si gioca questa sera alle 21 Celta Vigo-Osasuna. Nei padroni di casa, che galleggiano nelle parti basse della classifica, gioca Stanislav Lobotka, sempre più vicino al Napoli.

Oscar Garcia, allenatore del Celta, ha deciso di convocare il centrocampista slovacco, inserendolo nella lista dei 20 a sua disposizione. Lobotka ci sarà, dunque, ma potrebbe seriamente essere la sua ultima partita con il Celta.

Intanto, arrivano altri indizi sul suo futuro: ha messo un like su Instagram alla pagina del Napoli. Il like, però, è scomparso poco dopo, malgrado ne resti traccia in alcuni screen.

La lista: