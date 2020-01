Garcia, allenatore Celta: “Lobotka mi ha chiesto di non giocare, non era pronto a scendere in campo”

L’allenatore del Celta Vigo commenta la tribuna di Lobotka

CALCIOMERCATO NAPOLI – Oscar Garcia, tecnico del Celta Vigo, nel post partita di Celta-Osasuna ha commentato la decisione di mandare in tribuna Stanislav Lobotka ai microfoni di “Mundo Celeste” ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non so quale sarà il suo futuro, secondo me non lo sa nemmeno lui. Stasera non era pronto per scendere in campo e giocare. Devo essere sincero, è stato onesto con me e mi ha detto che non era concentrato e per questo è rimasto fuori“.

