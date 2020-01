Gattuso su Insigne: “Nesssuno gli ha regalato nulla, è penalizzato dall’essere napoletano! È il primo colpevole quando le cose non vanno bene”

73 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Durante la conferenza stampa pre-partita, alla vigilia di Napoli-Inter, Gattuso ha parlato anche di Insigne:

Insigne? Ha fatto tanto, nessuno gli ha regalato nulla. Io sono uno che quando vede durante la settimana che c’è partecipazione e nessuno mi prende per il c**o, do il cuore ai miei giocatori e sono disposto a dare tutto. Questa squadra sta dando tantissimo, questa è la strada su cui proseguire. Insigne è penalizzato dall’essere napoletano, è il primo colpevole quando le cose non vanno bene. Deve pensare ad allenarsi.

QUI LA CONFERENZA INTEGRALE