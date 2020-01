Gasperini rilancia il Napoli: “Possono rientrare in corsa per l’Europa, per noi sarà durissima”

L’allenatore dell’Atalanta parla del Napoli nella corsa all’Europa

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Parma. Il tecnico degli orobici ha anche parlato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Noi vogliamo entrare in Europa, non è un obiettivo facile. Il Napoli è dietro di noi e può rientrare, ci sono altre grandi squadre come Milan, Torino, Parma, Cagliari. Il campionato sarà durissimo per i primi sei, sette posti”.

“Poi il divario è una partita di differenza. Con una gara sei dentro in Champions, con un’altra in Europa, oppure fuori da tutto. Bisogna giocare, vogliamo ripeterci e magari fare meglio”.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI