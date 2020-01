FA Cup, Klopp elimina Ancelotti: il Liverpool vince 1-0 il derby del Merseyside!

Ancelotti viene eliminato dal Liverpool di Klopp

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Arriva la seconda sconfitta di fila per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. L’ex tecnico del Napoli dopo aver perso per 2-1 contro i campioni in carica della Premier League per 2-1 perdono anche il suo primo derby del Merseyside contro l’odiato Liverpool.

I campioni del mondo hanno battuto i cugini dell’Everton grazie ad una splendida rete del giovanissimo Curtis Jones centrocampista classe 2001, in verità per la gara il tecnico tedesco dei Reds ha schierato una formazione a dir poco rimaneggiata dando spazio a tutti quei giocatori che non hanno avuto modo di mettersi in mostra negli ultimi mesi.

I Toffees sono usciti sconfitti nel derby di FA CUP valevole per il terzo turno di qualificazione per il trofeo più antico d’Inghilterra. Klopp batte quindi la sua unica bestia nera della stagione, quel Carlo Ancelotti che con il Napoli era riuscito a rimanere imbattuto in ben due incontri di Champions League in questa stagione.

