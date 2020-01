CLASSIFICA SERIE A – La Roma crolla contro il Torino, la Lazio non si ferma più!

Ecco la classifica di Serie A dopo i primi anticipi

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Roma-Torino ha chiuso la prima giornata di anticipi della diciottesima giornata di Serie A. I giallorossi sono stati sconfitti per 0-2 in casa dai granata grazie alla doppietta del “gallo” Belotti.

Nelle gare di giornata invece, la Lazio vince in rimonta contro il Brescia grazie al solito Ciro Immobile nei minuti di recupero, alle 15:00 il Verona si impone sulla Spal per 2-0.

Alle 18:00 invece è arrivata la prima vittoria per Davide Nicola come allenatore del Genoa che ha battuto a Marassi il Sassuolo rilanciando così il grifone in ottica salvezza.

