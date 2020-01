Castrovilli nel mirino di Napoli e Inter: spunta un possibile intreccio di mercato

Castrovilli nel mirino di Napoli e Inter

Gli azzurri come non mai sono impiegati sul mercato per garantire a Gennaro Gattuso una rosa valida affinchè si possano recuperare le posizioni perse all’inizio di questa stagione.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, scrive di un interessamento del Napoli per il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli.

Intreccio

Per la rivelazione del campionato del club viola pare esserci anche l’Inter che è molto interessata al calciatore. Per avere maggiori chance di accaparrarsi il classe ’97 i nerazzurri metterebbero sul piatto Politano.

L’ex Sassuolo è però ben visto dal Napoli che lo prenderebbe solo in uno scambio di prestiti con Fernando Llorente ed è per questo che la rincorsa a Castrovilli sembra trasformarsi in un vero e proprio intreccio.

