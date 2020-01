Calciomercato in uscita: Tonelli e Gaetano con le valigie

Calciomercato in uscita

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Se è vero che il Napoli sta lavorando ininterrottamente sul mercato in entrata per garantire a Gattuso una rosa competitiva, è pur sempre vero che gli azzurri devono anche vendere per poter fare cassa.

Calciomercato in uscita

L’edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio a quelle che sono tutte le effettive e le eventuali trattative che riguardano il calciomercato in uscita della squadra azzurra.

Sampdoria e Cagliari continuano a seguire Lorenzo Tonelli, mai realmente al centro del progetto Napoli complice anche una serie di infortuni, così come Gaetano non ancora pronto e non soddisfatto del suo impiego fino a questo momento e che potrebbe quindi andare in Serie B.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI