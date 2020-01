Brescia-Lazio, altra vergogna: ancora cori razzisti a Balotelli

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Mario Balotelli è diventato il primo calciatore a segnare la prima rete in due decenni consecutivi. Era successo in Inter-Chievo nel 2010, ha bissato in Brescia-Lazio oggi. Non è stata però una giornata del tutto positiva.

Al 31′ infatti la partita è stata sospesa perché dal settore ospiti sono piovuti altri cori offensivi, di natura razzista, contro Balotelli. La partita è ripresa con l’annuncio dello speaker.

Un altro pessimo gesto di razzismo nei confronti di un calciatore che sì fa discutere nei comportamenti extra-campo, ma che non merita assolutamente un trattamento così disumano.