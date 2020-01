UFFICIALE – Il Perugia esonera Massimo Oddo, c’è l’accordo con Cosmi

Avversario Napoli Coppa Italia, il Perugia esonera Oddo: accordo con Cosmi per la panchina

Cambio in panchina per la prossima avversaria del Napoli in Coppa Italia. Il Perugia ha infatti comunicato l’esonero di Massimo Oddo.

Il posto in panchina – riferisce Sky Sport – dovrebbe essere ereditato da Serse Cosmi, con il quale è stato già raggiunto un accordo. Nelle prossime ore dovrebbe essere ratificato l’accordo.

Ricordiamo che Napoli e Perugia si affronteranno il prossimo 14 gennaio per la gara valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia.

