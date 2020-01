Milano&Finanza, Montanari: “Si parla di un dossier sul Napoli e girava il nome di una banca! Ecco quanto vale il club”

Ultimissime Napoli, da Milano svelano alcuni retroscena sul valore e sulla possibile vendita del club

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Montanari, Milano e Finanza. Ecco quanto evidenziato:

“A Milano si parla di un possibile dossier Napoli, girava anche un grande nome di una banca. Se uno unisce i puntini, prima o poi si arriva alla soluzione, non che debba vendere. Il brand vende, De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari, non ha problemi finanziari, e i rapporti son quelli che sono. Il Napoli ha bisogno continuamente di vendere calciatori, tanto più che il business cinematografico di De Laurentiis pesa sempre meno.

Valore Napoli? Pare valga circa 50 milioni in più alla Roma, circa 569 milioni. La Roma vale 410 milioni secondo Piazza Affari, ma ci sono sempre i premi di maggioranza, soldi in più che vengono riconosciuti a chi vende la società. Friedkin non ha comprato la Roma, stanno trattando da mesi, si potrebbe chiudere entro metà febbraio. Così come lo comprò Pallotta e così come sono state acquistate Inter e Milan, ha un brand diverso e a Roma puoi fare cose, un progetto, anche lo stadio.

Non credo che il Napoli costruirà uno stadio, l’afflusso dei tifosi è vertiginosamente diminuito, se investissi lì penserei anche a rifarlo. Esistono compratori concreti? Vista quest’ondata di americani…”.

