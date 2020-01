SKY – Mertens non sta benissimo: in dubbio la sua convocazione contro l’Inter

Notizie Napoli, Mertens in dubbio contro l’Inter: potrebbe non essere convocato

Non arrivano buone notizie per il Napoli. In vista per la sfida del 6 gennaio con l’Inter, Gattuso potrebbe dover rinunciare ad uno dei calciatori più importanti della rosa: Dries Mertens.

A riferirlo è il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, che intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha lanciato l’allarme: “Per Koulibaly ci sono stati un po’ di progressi ma è difficilissimo vederlo in campo. Non so se nelle idee di Gattuso possa esserci anche Di Lorenzo centrale con Hysaj a destra, ma al momento ipotizzo la coppia centrale Manolas-Luperto.

Mertens? Non sta benissimo, non so se verrà convocato. Non è in grado, al momento, di dare un contributo importante”.

