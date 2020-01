Celta Vigo, l’all. Garcia: “Lobotka? Ci parlerò, se non è concentrato non gioca! Non bisogna pensare alle questioni personali”

Ultimissime Napoli, l’allenatore del Celta Vigo parla della possibile cessione di Lobotka

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIMISSIME NAPOLI – L’allenatore del Celta Vigo, Oscar Garcia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con l’Osasuna. L’occasione è stata utile per parlare anche della possibile cessione di Lobotka. Ecco quanto evidenziato:

“Questa settimana ho parlato col ragazzo e lo farò anche domani. Se mi accorgo che non è concentrato, non lo farò giocare. In questa partita ho bisogno di giocatori concentrati che sappiano lasciare fuori dal campo ogni altra situazione personale.

Mercato? Possono esserci sempre persone che pensano più a se stessi che al bene della squadra”.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI