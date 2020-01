Calciomercato, Lobotka-Napoli: agenti attesi a Castel Volturno. Il giocatore potrebbe essere a disposizione per la Lazio

Lobotka Napoli, affare sempre più vicino alla chiusura

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MERCATO NAPOLI – Sembra davvero vicino a vestire la maglia del Napoli. Il calciatore che già nel mercato estivo gli azzurri avevano puntato, potrebbe passare ai partenopei nei prossimi giorni.

Ore 13:00 – Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, gli agenti di Lobotka sono attesi a Castel Volturno per provare a chiudere la trattativa col Napoli.

Ore 12:15 – Addirittura, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il proprio portale, Lobotka potrebbe essere a disposizione per Lazio-Napoli. Ecco quanto evidenziato:

CALCIOMERCATO NAPOLI – L’AFFARE LOBOTKA

“Stanislav Lobotka è un promesso sposo del Napoli, indipendentemente da parole, interpretazioni, eventuali e varie. I contatti proseguono no stop al telefono, le cifre sono state battezzate (sotto i 20 milioni, può esserci qualche bonus in più ma si tratta di dettagli), l’intesa sul contratto c’è (1,8 milioni a stagione), la promessa del Celta Vigo di liberarlo extraclausola (da 50 milioni) anche. Sulla tempistica crediamo che la corsa sia per metterlo a disposizione di Gattuso in vista di Lazio-Napoli della prossima settimana, senza escludere nulla. E comunque pensando che ora il club azzurro si dedicherà alla completa definizione della trattativa“