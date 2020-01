SKY – Fabian ancora febbricitante per Napoli-Inter, Gaetano tra le possibili opzioni

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Francesco Modugno ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport circa le novità sulla probabile formazione azzurra in vista di Napoli-Inter:

“Gara importante contro l’Inter che apre un ciclo di quattro partite tutte molto importanti. Due ore piene di allenamento oggi agli ordini di Gennaro Gattuso, quando l’allenamento è finito c’è stata una sessione in palestra di ulteriori 15 minuti. Luperto e Manolas al centro della difesa, per il momento. Ancora febbricitante Fabian, non dovesse recuperare una possibilità potrebbe essere il giovane Gaetano”