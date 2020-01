Sconcerti: “Ibrahimovic poteva servire al Napoli, la sua personalità ribalta parecchie situazioni”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista

“Ibrahimovic è sempre stato un personaggio molto particolare ed il Milan è una squadra di mezzi giocatori per cui un giocatore intero come Ibra di certo la scuoterà. Non so che risultati otterrà e se il bomber potrà tornare a correre per la Champions, ma lo escluderei.

Ibrahimovic poteva servire anche al Napoli perché con la sua personalità si possono ribaltare parecchie le situazioni e poi chi lo ha preso ha voluto lanciare un messaggio.

Napoli-Inter è una gara molto difficile perché l’Inter non si batte giocando semplicemente bene. La squadra di Conte sa difendere e attaccare, non è facile affrontarla”.