Napoli-Inter, gli azzurri favoriti nonostante la classifica: le quote del big match

Lunedì 6 gennaio il Napoli affronterà al San Paolo l’Inter di Conte: è la 174esima volta che gli azzurri incontrano i nerazzurri nella loro storia.

L’ultima volta in campionato, i partenopei hanno rifilato un 4-1 all’Inter, il quale non vince al San Paolo dall’ottobre del ’97. Quest’anno forse le cose sono cambiate e gli analisti dei big match credono che la partita del giorno dell’Epifania a Napoli, si concluderà con un pareggio. L’1 è quotato a 2,61 contro il 2,75 del 2: il club di De Laurentiis resta comunque il favorito alla vittoria, nonostante la classifica non sia dalla sua parte.