63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Roma, ha lanciato un aggiornamento di mercato sul futuro di Fernando Llorente:

Fernando Llorente ha offerte dall’Italia e dall’estero e chiederà al Napoli garanzie sul futuro in azzurro. Con Gattuso zero minuti in campo, l’attaccante lunedì si aspetta di giocare.

Al momento lo spagnolo non è in uscita ma situazione da monitorare.