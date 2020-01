Di Lorenzo a Sky: “Stiamo lavorando bene e puntiamo a recuperare punti in campionato. Ringrazierò sempre Ancelotti”

Le parole di Di Lorenzo a Sky

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Il mister si è presentato subito bene, con una grande carica. Noi ci siamo resi subito disponibili per imparare i suoi schemi. Sono fiducioso, stiamo lavorando molto bene e adesso dobbiamo recuperare punti in campionato”.

Ho sempre cercato di dare il meglio poi ci vuole sempre un po’ di fortuna.

Ancelotti? Sono arrivato a Napoli e lui mi ha dato tanta fiducia sin dall’inizio, lo ringrazierò sempre perché non era facile dare fiducia ad un ragazzo che veniva da una squadra retrocessa. Mi dispiace per come è andata ma dobbiamo guardare avanti e siamo pronti per affrontare questo 2020“.