Chiariello: “Inter? Una sconfitta aprirebbe una crisi di dimensioni gigantesche!”

Umberto Chiariello è intervenuto durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo:

“Il Napoli si gioca tutte le fiches su Lobotka, centrocampista raccomandato da Hamsik. L’inizio del fallimento di Ancelotti è cominciato proprio quando si chiese ad Hamsik di fare il regista, ma sono cose ormai del passato. Gattuso lo aspetta come manna dal cielo. Nel frattempo c’è Napoli-Inter e come si arriva? Fabian ci sarà? Chi farà il centrale? Chi aggredirà Brozovic? E chi si opporrà a Lukaku-Martinez? È una partita snodo. Una rincorsa morale per un buon 2020, considerando che ci saranno Barcellona e Perugia. Un pareggio fa bene, l’Inter che passa al San Paolo aprirà una crisi di dimensioni gigantesche. La partita di Reggio Emilia può essere un buon viatico per la partita contro l’Inter”.