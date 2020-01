Rinnovo Maksimovic: il serbo è pronto a prolungare fino al 2024

Secondo i quotidiani sportivi de la Gazzetta dello Sport ed il Corriere dello Sport, Maksimovic è pronto a legarsi al Napoli fino al 2024

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in merito alla questione dei rinnovi contrattuali del Napoli, in lista c’è anche Nikola Maksimovic. Infatti il serbo vorrebbe rinnovare ed a quanto pare non dovrebbero esserci problemi. Infatti, tra la società e il suo entourage è stata già raggiunta un’intesa di massima: prolungamento fino al 2024 con uno stipendio di 1,5 milioni di euro all’ anno.

Un’ulteriore conferma poi sul rinnovo di Maksimovic arriva anche dal Corriere dello Sport dove si riporta che il serbo firmerà un rinnovo che sfiorerà i 2,5 milioni di euro a stagione.