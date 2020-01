20 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Lunedì 6 gennaio andrà in scena la prima dell’anno 2020 degli azzurri: Napoli-Inter è in programma alle 20:45 al San Paolo. Sono state da poco rese pubbliche le designazioni per la 18esima giornata di Serie A dal sito ufficiale dell’AIA: sarà Doveri a dirigere il match, al Var Calvarese.

LA SESTINA COMPLETA:

NAPOLI – INTER Lunedì 06/01 h.20.45

DOVERI

PASSERI – DEL GIOVANE

IV: FABBRI

VAR: CALVARESE

AVAR: GIALLATINI