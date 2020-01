KKN – Scambio Llorente-Politano, dipende tutto dall’Inter

Scambio Llorente Politano, gli aggiornamenti

23 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il mercato è iniziato e il Napoli è alla ricerca dei rinforzi giusti per rinforzare la rosa di Rino Gattuso e ricominciare la marcia verso l’Europa. Così come anche l’Inter, che invece, sta cercando pedine per provare a vincere lo Scudetto. Ai nerazzurri piace tanto Fernando Llorente, già allenato alla Juventus da Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro sarebbe disposto a scambiare Matteo Politano col Napoli per avere l’attaccante spagnolo. Tutto dipende dall’Inter perché al Napoli farebbe comodo ricevere un esterno per un attaccante centrale considerando che con l’attacco a 3 e l’unica punta ci sarà molto meno spazio per Llorente. §Se dovesse andare in porto l’operazione, però, il Napoli cederà almeno in prestito Amin Younes. Questo quanto evidenziato da Marcello Calvano, collega di radio Kiss Kiss Napoli, proprio in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli.