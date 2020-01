Il Roma – Il Napoli lavora al mercato in uscita: oltre a due esuberi, possibili quattro cessioni

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dall’ edizione odierna del quotidiano “Il Roma”, il Napoli in questo momento sta lavorando non solo sul fronte mercato in entrata ma anche sul fronte delle uscite.

Infatti, come spiega il quotidiano, il club valuta la richiesta di Faouzi Ghoulam di partire per trovare la giusta condizione e recuperare. Così anche per il reparto offensivo: probabile la cessione di Younes, e forse anche Llorente potrebbe cambiare aria. In quest’ultimo caso arriverebbe un altro attaccante. E non si sottovaluta neanche il possibile arrivo di un altro centrocampista se dovesse partire il giovane Gaetano, richiesto da mezza Serie B. In lista di sbarco anche gli “esuberi” Tonelli e Ciciretti. Il difensore interessa alla Sampdoria, mentre l’esterno offensivo, è stato proposto all’Empoli, in Serie B.