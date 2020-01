Il Mattino – San Paolo verso il record stagionale di presenze: “contro l’Inter quasi 40 mila spettatori”

Per l’edizione odierna de Il Mattino, Napoli-Inter potrebbe essere record stagionale di tifosi al San Paolo

Secondo quanto riportato dall’ edizione odierna de Il Mattino, il San Paolo torna ad essere la “casa” dei tifosi che a quanto pare nel giorno di Napoli Inter potrebbe ritornare ad essere gremito.

Infatti, come spiega il quotidiano, si dovrebbero superare i 40 mila spettatori per una cornice di pubblico da grande notte e grande match e che porterà a superare il record stagionale in campionato contro il Brescia con poco più di 45 mila tifosi sugli spalti.