Damiani: Soumarè al Napoli? Non mi risulta un’ offerta. Nessuna italiana spenderà 50 milioni per un 20enne

Nel corso della diretta radiofonica di Punto Nuovo Sport Show, programma in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar Damiani, intermediario di mercato, che ha espresso la sua opinione riguardo il calciatore francese, centrocampista del Lille, Soumarè. Ecco quanto evidenziato:

“Soumarè è molto forte, sul campo dimostra di essere un ragazzo di forza mentale ed atletica, ecco perché chiedono tanto. Non credo che nessuna squadra italiana spenderà 50 milioni per un ragazzo di 20 anni.Non mi risulta che il Napoli ha fatto quest’offerta.Giuntoli è bravo, conosce i giocatori e quindi lo considera un giocatore importante, ma per prenderlo ci vogliono 50 milioni. Scommetto sul valore del calciatore, ma inserirsi nel campionato italiano è molto difficile. Il Milan, ad esempio, ha speso bei soldi per Leao e ancora non si è espresso. Andrè Silva è stato un errore, invece. Paquetà ha qualità importanti, ma non riesce ad esprimersi.

Lei ha offerto Soumarè al Napoli? No, ci pensa Giuntoli