Da Milano – Inter, risentimento muscolare per D’Ambrosio: in dubbio per il match con il Napoli

Problema muscolare per D’Ambrosio, potrebbe saltare il match contro il Napoli

Secondo quanto riportato in una nota del sito ufficiale dell’Inter, nella mattinata di oggi Danilo D’ambrosio ha accusato un risentimento muscolare e potrebbe così mettere in forte dubbio la presenza del terzino per la partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare”