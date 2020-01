CdS- Rinnovo Milik e Zielinski: il Napoli pronto ad accontentarli, senza clausola

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, riporta importanti novità sul futuro di Milik e Zielinski al Napoli

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per i rinnovi di Milik e Zielinski il Napoli ha fretta di raggiungere l’accordo, dal momento che hanno il contratto in scadenza nel 2021.

Infatti, secondo il quotidiano, la società azzurra è decisa ad accontentarli e, soprattutto, sa che non potrà inserire clausole da 100 milioni nei rispettivi contratti, ipotesi escluse dall’entourage dei due calciatori. Per questo la volontà è arrivare quanto prima alla fumata bianca per evitare di arrivare alla scadenza come accaduto per Mertens e Callejon.