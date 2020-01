CdS – Rinnovo Mertens, rilancio di ADL: il belga riduce le pretese ma fa una richiesta, cifre e dettagli

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dries Mertens, resta o parte? Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ne parla.

“Dries Mertens può scegliere: ha un regolamento che gli permette di guardarsi intorno, semmai anche dentro, sapendo che ADL ha fatto il possibile e l’impossibile. 4,2 milioni netti per un altro biennio ancora oppure liberarsi entro il 10 gennaio pagando una clausola (vale solo per il mercato estero) al Napoli di 10 milioni” scrive il quotidiano. De Laurentiis ha sistemato altri 16 milioni (quasi diciassette) come spesa di bilancio per convincere lo scugnizzo belga a disfare le valigie e restare ai piedi del Vesuvio.

Il giocatore ha ridotto le sue aspettative, non esige più un triennale: il quotidiano aggiunge che a Dries basta un biennale e la garanzia, da ADL, che il Napoli resti competitivo.