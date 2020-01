Incredibile dalla Cina: il Dalian di Hamsik e Benitez rischia di essere cancellato

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Pessime notizie per Hamsik e Benitez: il Dalian Yifang, squadra in cui militano l’ex capitano e l’ex tecnico azzurri, rischia di scomparire dal calcio che conta. In un comunicato, il colosso finanziario Wanda, che investe nel Dalian, ha annunciato che continuerà ad investire in altri progetti sulla città cinese, ma ridimensionerà gli esborsi sul calcio.

C’è dunque la possibilità che il Dalian riparta dalla quarta serie, con calciatori locali e senza i nomi di grido come Hamsik, Benitez o Nico Gaitan. Si troveranno senza squadra? Chissà, si attendono sviluppi.