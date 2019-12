Gazzetta – Napoli e Mertens mai così vicini: prossimi giorni decisivi per il rinnovo!

Il Napoli lavora all’intesa con Dries Mertens per il rinnovo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nelle ultime stagioni Dries Mertens ha scritto pagine indelebili della storia del calcio Napoli. Non si fatica quindi a credere che il club gestito da Aurelio De Laurentiis nelle ultime ore stia cercando in tutti i modi un riavvicinamento con il belga per trovare un accordo per la formula del rinnovo di contratto.

Come rivelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il Napoli nelle ultime ore, pare aver offerto ancora una volta un biennale da 3 milioni netti a stagione al numero 14. In questo momento però, anche se c’è stato un riavvicinamento tra le parti, la richiesta del belga è di 4 milioni per i prossimi tre anni.

L’operazione, potrebbe concludersi sulla base dei 3,5 milioni di euro per le prossime due stagioni.

