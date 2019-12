Il Napoli in soccorso del Bari: possibile sinergia per l’acquisto di Ninkovic dall’Ascoli

Calciomercato Napoli, possibile sinergia con il Bari per l’acquisto di Ninkovic dall’Ascoli

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Potrebbe rinnovarsi la sinergia tra Napoli e Bari. I pugliesi sono alla ricerca di rinforzi di valore per puntare alla promozione in Serie C e potrebbero chiedere un aiuto alla società più importante gestita dallo stesso presidente De Laurentiis.

Secondo quanto riferito da tuttoc.com, il Bari sarebbe sulle tracce di Nikola Ninkovic per alzare il livello qualitativo della squadra e dare finalmente a Vivarini il trequartista che in rosa manca. Il club pugliese starebbe lavorando in sinergia con il Napoli per riuscire a sopportare i costi di un’operazione che sarebbe davvero molto importante per la Serie C.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI