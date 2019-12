Gazzetta – Accordo raggiunto per Lobotka: si attende l’annuncio ufficiale!

Lonotka è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli

ULTIME MERCATO NAPOLI – Stanislav Lobotka è sempre più vicino ad essere un giocatore del Napoli. L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, racconta i retroscena degli ultimi dettagli per portare il centrocampista slovacco in forza al Celta Vigo a vestire la maglia azzurra.

Secondo la rosea il Napoli, pare aver trovato l’accordo con il club spagnolo sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a giugno di 17 milioni per un totale complessivo dell’operazione di 20 milioni di euro.

Nelle ultime ore, Maurizio Micheli, collaboratore di Cristiano Giuntoli è volato in Spagna per parlare con l’agente del calciatore anche per definire gli ultimi dettagli legati al contratto del giocatore.

Gattuso vorrebbe Lobotka quanto prima a Castel Volturno per aggregarlo al gruppo, la sensazione è che l’accordo sia ormai cosa fatta è che presto, il giocatore raggiungerà Roma per le visite mediche.

