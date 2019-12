Napoli-Lobotka: Hamsik ha rassicurato il compagno di Nazionale sul trasferimento

C’è anche la regia di Mrek Hamsik sul possibile arrivo di Lobotka

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” svela alcuni retroscena che riguardano la trattativa per portare Lobotka al Napoli e di come, per arrivare allo slovacco il Napoli abbia chiesto aiuto a Marek Hamsik:

“Il centrocampista slovacco è stato chiaro con i propri dirigenti: lui vuole il Napoli e non è disposto a perdere l’occasione. Prima di dire sì al trasferimento, Lobotka si è sentito più volte con Marek Hamsik, suo amico e compagno di Nazionale“.

“Dall’ex capitano del Napoli, ha avuto tutte le rassicurazioni del caso ed ha accettato la proposta di Giuntoli. Lo slovacco firmerà un contratto di cinque anni per uno stipendio di 2 milioni a stagione“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI