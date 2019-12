OPTA – Record Koulibaly: è il difensore che in media ha recuperato più palloni in Serie A negli ultimi 10 anni!

Koulibaly, riferiscono i dati Opta, è il difensore che ha recuperato più palloni in media negli ultimi 10 anni in Serie A

In queste ultime ore del decennio 2010-2019 si stanno stilando varie classifiche sui calciatori che più si sono distinti in questo lasso di tempo.

Particolarmente interessante il dato estrapolato da Opta su Twitter, che evidenzia come Kalidou Koulibaly sia il difensore che ha recuperato in media più palloni negli ultimi 10 anni.

“Kalidou Koulibaly è il difensore che ha recuperato in media più palloni a partita in Serie A nel decennio: 7.6 (1307 in 172 presenze). Leone“, questo il dato riportato.

7.6 – Kalidou Koulibaly è il difensore che ha recuperato in media più palloni a partita in Serie A nel decennio: 7.6 (1307 in 172 presenze). Leone.#Opta2010s #OptaTopXI pic.twitter.com/SQnSdCRBTw — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 31, 2019

