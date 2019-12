Del Bosque incorona Fabian Ruiz: “Sarà la sorpresa dell’Europeo, è un centrocampista completo”

News Calcio Napoli, l’ex CT della Spagna Del Bosque elogia Fabian Ruiz

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS CALCIO NAPOLI – L’ex CT della Spagna, Vicente del Bosque, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo AS. Nel corso dell’intervista il tecnico ha parlato di Fabian Ruiz. Ecco quanto evidenziato:

“Oggi non è come in passato, i giocatori si conoscono praticamente tutti, quindi durante una Coppa del Mondo o un Europeo per un giocatore è più complicato arrivare come sorpresa ed affermarsi. Una volta mi capitò con Nedved, che giocava con la Repubblica Ceca. Oggi un po’ tutti i club conoscono i calciatori in giro per il mondo. Se dovessi scegliere una sorpresa, indico uno spagnolo: Fabian Ruiz.

Gioca bene, con forza ed ha un tiro potente. Non è facile trovare giocatori come lui, così precisi al primo o al secondo tocco del pallone. Parliamo di un centrocampista completo, farà un grande Europeo“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI