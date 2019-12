Dalla Spagna – Real su Fabian, ADL chiede 180 milioni o Valverde nell’affare

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dalla Spagna la notizia rimbalza spesso a più riprese: su Fabian Ruiz è forte l’interesse di Barcellona e Real Madrid. I blancos, però, avrebbero sorpassato di netto i blaugrana nelle ultime ore e starebbero trattando con il Napoli.

Secondo il portare Diario Gol, il Real sarebbe pronto a stanziare 80 milioni per Fabiàn. Pochi, per De Laurentiis, che ne chiede ben 180. Non solo: i colleghi iberici riferiscono che il Napoli avrebbe chiesto il mediano del Real Federico Valverde nell’affare.

Il centrocampista uruguagio, classe ’98, si sta mettendo in luce in questa prima parte di stagione.