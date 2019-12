Auriemma: “Il Napoli insiste, Mertens vuole un triennale e un’indennità di riacquisto! Inter in pressing, Lukaku sollecita il suo arrivo”

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nel suo pezzo su Tuttosport, Raffaele Auriemma parla del rinnovo di Mertens:

Mertens? Il belga ha un accordo con il Napoli fino a giugno e sul suo contratto grava una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, valida solo per un trasferimento all’ estero. Clausola che potrebbe essere pagata a gennaio dal Borussia Dortmund, per prendere il belga come sostituto di Goetze, ormai in procinto di lasciare Dortmund, perché anch’ egli ha il contratto che scadrà a giugno. Mertens ha già detto di no alle offerte provenienti da Cina e Qatar, mentre al Miami (dove lui sarebbe andato volentieri) non l’ hanno voluto per la richiesta economica considerata eccessiva.

Il Napoli sta provando ad insistere con Dries, proponendogli un biennale da 3 milioni annui, ma il belga pretende un triennale nel quale gli venga riconosciuta anche una sorta di “indennità di riacquisto”, essendo il suo accordo ormai a scadenza. Se l’ offensiva del Napoli facesse flop e se non arriverà a gennaio un club straniero a pagare la clausola, dall’ 1 febbraio Mertens potrebbe già depositare in Lega un preaccordo con un altro club. Ed è molto probabile che sia l’ Inter: il ds Ausilio gli sta facendo un corte serrata, anche perché c’ è Lukaku a sollecitare il suo arrivo in nerazzurro.