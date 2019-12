Sky – Koulibaly vuole esserci contro l’Inter, prova il recupero

Koulibaly prova il recupero per il match contro l’Inter

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il momento della squadra azzurra.

Koulibaly vuole giocare

“C’è un importante novità su Koulibaly. Vorrebbe esserci per la partita contro l’Inter ma ancora non sappiamo se riuscirà a giocare. Recuperi come quelli di Maksimovic e del senegalese sarebbero fondamentali“.

