Il Roma, Scotto: “Ghoulam ha chiesto di andare via per ritrovare la condizione. Ci sono altri tre calciatori pronti a salutare”

Scotto parla del calciomercato in uscita del Napoli

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione cessioni in casa azzurra.

Le cessioni

“Tanti sono i giocatori in uscita in questa sessione di mercato. Probabilmente saluterà Tonelli, Younes tornerà in Germania e Gaetano potrebbe andare in prestito in qualche squadra di Serie B.

Ghoulam? Ha chiesto di andare a giocare altrove per ritrovare condizione e se dovesse partire il Napoli dovrebbe rimediare sul mercato, non fermandosi più al solo Lobotka. Occhio a Ricardo Rodriguez“.

