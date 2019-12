Sabatini: “Il Napoli è un club più appetibile della Roma, aspettiamoci che entri nel mirino degli investitori”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il noto giornalista Mediaset Sandro Sabatini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio Sportiva. Sabatini ha paragonato la situazione del Napoli e della Roma che è stata ceduta da James Pallotta a Dan Friedkin. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli quinta forza del campionato? Innanzitutto il Napoli rispetto alla Roma è un’azienda sana, con bilanci spesso in attivo o al massimo in pareggio. Il Napoli è un club più appetibile della Roma, specie in società con De Laurentiis. Il tempo degli sceicchi o dei petrolieri russi è passato, gli investitori attuali sono americani o cinesi. Ci dobbiamo aspettare che a breve anche il Napoli entri nel mirino di qualche investitore. Nel calcio non si può mai dire sarà la quarta o quinta forza di un campionato”.

