SKY – Si avvicina il rinnovo di Mertens: offerto il prolungamento fino al 2022! I dettagli

Mercato Napoli, presentata l’offerta per il rinnovo di Mertens: intesa vicina!

MERCATO NAPOLI – Non solo acquisti e cessioni, il Napoli è molto attento anche alla questione dei rinnovi di contratto, in modo da trattenere chi in questi anni è stato un punto fermo del club azzurro.

Tra questi c’è Dries Mertens, che ha il contratto in scadenza a giugno 2020. La volontà del belga, mai nascosta, è sempre quella di restare al Napoli. Ecco perché, come riferisce Sky Sport, le parti continuano a parlare per trovare l’accordo per il rinnovo. E l’intesa sarebbe anche vicina!

L’offerta azzurra è di 3 milioni per un prolungamento di altri due anni, fino al 2022, mentre la controproposta del belga è di 4 milioni, accettando dunque i due anni di contratto. Al momento c’è ancora un po’ di distanza sul piano economico, che però può essere limata.

