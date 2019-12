Alvino: “Lobotka è perfetto per il calcio di Gattuso. Il Napoli non può sbagliare sul mercato”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il noto giornalista napoletano, Carlo Alvino ha parlato del mercato del Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:ù

“Secondo me Gattuso per il centrocampo del Napoli vuole un giocatore con le caratteristiche di Lobotka, non un regista classico. Lo slovacco è anche un regista, ma è un calciatore dinamico, un interno di centrocampo vero e proprio. Per l’idea di calcio che ha mister Rino Gattuso è il calciatore ideale da acquistare. Il Napoli non può assolutamente permettersi di sbagliare sul mercato. Il Napoli giocherà con il 4-3-3, ma dobbiamo scordarci completamente il gioco di Sarri, perchè Gattuso ha un’idea di calcio profondamente diversa. Rino preferisce un giocatore in mediana che non sia una regista classico, anche se poi è chiaro che in caso di acquisto di Torreira si dovrà cambiare un po’ idea“.

