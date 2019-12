Fontana: “Lobotka non è la scelta giusta per il centrocampo del Napoli, non è un regista classico”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Gaetano Fontana, allenatore ed ex giocatore del Napoli, tra le altre, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha bisogno di un regista classico, di un vertice basso di centrocampo. Non credo che l’acquisto di Stanislav Lobotka sia la scelta giusta, perchè lui nel Celta Vigo spesso gioca come interno di centrocampo, non come regista classico. Gattuso? Conoscendo Rino personalmente credo stia lavorando molto sulle gambe dei calciatori azzurri, perchè lui vuole che la squadra squadra copra molto bene il campo e ha bisogno di un pressing particolarmente alto”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI