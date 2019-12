Sigurðsson parla di Ancelotti

Il centrocampista dell’Everton e della nazionale islandese, Gylfi Sigurðsson, ha lodato le capacità di Carlo Ancelotti definendosi felicissimo di essere allenato da un tecnico come l’ex Napoli. Queste le sue parole:

Ancelotti è fantastico

“Tutti i ragazzi hanno molto rispetto in Ancelotti. Lui sa come parlare, cosa fare, è facile capire cosa cerca e come farlo. È fantastico“.

