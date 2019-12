Del Genio: “Non sono convinto da Lobotka, non è un campione. Chi prende Kulusevski farà l’affare del decennio”

Del Genio parla della situazione in casa Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione non del tutto rosea degli azzurri. Queste le sue parole:

Lobotka

“Non sono convinto da Lobotka, non è un campione. Non ha mai fatto il salto di qualità nonostante abbia giocato sempre ad alti livelli. Dobbiamo però considerare che il Napoli a gennaio non può comprare chissà che calciatori, lo slovacco è funzionale al gioco di Gattuso e quindi va bene così“.

Kulusevski

“Kulusevski? Ho sentito che è molto vicino alla Juventus. Chi lo compra fa l’affare del decennio. Mi auguro che il Napoli inizi a lavorare bene con lo scouting“.