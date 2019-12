Cassano: “Ancelotti? Giusto cambiare. Gattuso mi ha stupito, è un ottimo tecnico”

Cassano parla della situazione in casa Napoli

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’ex calciatore, Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

Gattuso mi ha stupito

“Credo che sia stato giusto cambiare per il Napoli. Ancelotti non stava facendo bene. Gattuso è un ottimo tecnico, mi ha stupito. Quando iniziò non credevo diventasse così bravo.

Ha grandi personalità e grandi idee, ti dice sempre quello che pensa. Al Milan aveva fatto una grandissima stagione, nonostante la squadra“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI