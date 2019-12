Dalla Spagna – Atletico Madrid su Mertens, il belga era già stato cercato a giugno

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dalla nota testata spagnola AS, L’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Dries Mertens. I colchoneros avrebbero considerato l’acquisto del belga, che essendo in scadenza potrebbe rappresentare una valida alternativa a Cavani. L’Atletico Madrid si mostrò molto interessato all’attaccante azzurro già a giugno, con l’addio di Griezmann. Il quotidiano spagnolo, oltre al nome di Mertens, fa anche quelli di Alcacer, Piatek e Bakambu in alternativa.

