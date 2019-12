In Spagna, El Desmarque: “Ancelotti sulle tracce di James Rodriguez: l’Everton prepara l’offerta al colombiano”

Ancelotti sulle tracce di James Rodriguez

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il sito spagnolo El Desmarque riporta di un interessamento dell’Everton di Carlo Ancelotti nei confronti di James Rodriguez. Il calciatore colombiano quest’estate è stato protagonista di una vera e propria telenovela di calciomercato.

Tante erano le voci che lo vedevano vicinissimo al Napoli, altrettante quelle che parlavano di come il classe ’91 fosse invece disposto a firmare per l’Atletico Madrid.

La verità è però che il colombiano è in fine rimasto ai blancos, nonostante con questi ultimi non abbia avuto alcuna possibilità di mettersi in mostra.

Ancelotti-James Rodriguez

Ed ecco che il tecnico di Reggiolo è di nuovo sulle tracce del suo talento e vorrebbe portarlo a Liverpool già a gennaio.

Offerta di 45 milioni di sterline che vedrebbe il Real Madrid pronto a cedere il trequartista che potrebbe quindi riabbracciare l’ex tecnico azzurro.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI